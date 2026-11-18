Bosnia - România a contat pentru etapa cu numărul 6 din UEFA Nations League. „Tricolorii” au început mai bine la Zenica, reușind să deschidă scorul în minutul 6, prin Bîrligea, ca ulterior să aibă mai multe ocazii tot prin atacantul de la Frosinone.

Gigi Becali îl distruge pe „favoritul” său de la echipa națională

În ciuda jocului bun din primul act, echipa națională s-a trezit egalată fix înainte de pauză. Tahirovic a marcat în minutul 44, după ce Andrei Rațiu a bâlbâit o minge în propriul careu. Tot bosniancii au punctat în actul secund, prin Bajraktarevic, astfel că tabela a arătat la final 2-1.

În cadrul unei conferințe de presă, Gigi Becali a transmis că prima reprezentativă din România nu are cum să se compare cu Bosnia, în condițiile în care diferența de valoare este una certă.

Patronul FCSB nu a trecut cu vedere nici prestația lui Andrei Rațiu, favoritul său de la echipa națională, despre care a spus că „a dat-o în străchini” la golul egalizator.

În ciuda eforturilor lui Gică Hagi, Gigi Becali susține că România nu poate emite pretenții, deoarece conglomeratul de jucători este sub nivelul celorlalte reprezentative.

„Ce să facem cu naționala? N-avem nicio valoare! Bosnia are jucător de 30 de milioane de euro, noi avem unul de 3? Niciunul! Dacă e să dau 3 milioane pe cineva, nu dau pe niciunul! Poate doar Bîrligea, doar atât. În fine, nu vorbim de Bîrligea!

Nu am remarcat pe nimeni, nimic! Era Rațiu care îmi plăcea, dar am văzut că a început să o dea în străchini! N-avem un jucător de 3 milioane de euro, dar ei au unul de 30! Drăgușin, da, poate să schimbe, dar nu poate singur! Noi aveam nevoie de gol, dar nu treceam centrul terenului.

Gică (n.r. - Hagi) are în inima lui sămânța de Hagi, iar aia îi spune: — Nu, bă, că putem, cum era obișnuit! Gică, nu, tată, n-ai cu ce! Nu merge, n-ai cu ce! Cum ar fi să merg eu acum cu un Rolls-Royce și să mă întreacă o Dacie? Nu, tată, aia e diferența!”, a declarat Gigi Becali.