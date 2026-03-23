Ionuț Radu (28 de ani) a ieșit accindetat după meciul Celta Vigo - Deportivo Alaves 3-4, astfel că nu va fi disponibil pentru meciul de la Istanbul. Este o adevărată lovitură pentru Mircea Lucescu, ținând cont de faptul că goalkeeper-ul de la Celta era titular incontestabil pentru acest post.

Ce au scris turcii după accidentarea lui Ionuț Radu

În regim de urgență, selecționerul l-a convocat pe Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Ceilalți doi portari sunt Marian Aioani (Rapid) și Cătălin Căbuz (FC Argeș).

Turcii au reacționat imediat după ce au aflat că portarul de la Celta Vigo nu va fi disponibil pentru meciul de la Istanbul: ”Un mare șoc pentru România înainte de meciul din Turcia!”, a titrat publicația fanatik.com.tr.

„După accidentarea lui Radu, portarul de la Rapid București, Marian Aioani, în vârstă de 26 de ani, și portarul de la Argeș Pitești, Cătălin Căbuz, în vârstă de 29 de ani, mai rămân în lot. Rămâne de văzut ce soluție va găsi experimentatul antrenor Mircea Lucescu", a mai scris sursa citată.

Turcia - România, 26 martie, ora 19:00

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.