Ionuț Radu, ajutat să părăsească terenul

Acest lucru nu este din cauză că portarul a încasat patru goluri, pentru că acestea nu îi pot fi imputate lui, ci pentru că la finalul jocului, Ionuț Radu a fost văzut în timp ce șchiopăta, iar camerele de filmat au surprins momentul în care a fost ajutat de către cei din staff-ul celor de la Celta Vigo să părăsească terenul. Se pare că ar fi vorba de probleme musculare pentru portarul echipei naționale.

Seara a început perfect pentru Ionuț Radu și Celta Vigo. Gazdele au condus cu 3-0 încă din minutul 37, după golurile semnate de Jutgla (min. 19 și 37) și Alvarez (min. 27).

În prelungirile primei reprize, Martinez a înscris și a redus din diferență, însă situația a luat-o razna în actul secund, când Deportivo Alaves a mai marcat de trei ori, prin Perez, Martinez și Rebbach.

Meciul Turcia - România este programat pe 26 martie, iar în cazul unei victorii, tricolorii se vor duela cu Slovacia sau Kosovo pentru un bilet la Campionatul Mondial.

În cazul în care Ionuț Radu nu va fi apt la baraj, Mircea Lucescu îi mai are la dispoziție pe Marian Aioani și Cătălin Căbuz, portarul chemat în locul lui Mihai Popa.