Fiorentina - Inter, LIVE de la 21:45. Cristi Chivu, suspendat în duelul care îl poate readuce la +8

Fiorentina - Inter, LIVE de la 21:45. Cristi Chivu, suspendat în duelul care îl poate readuce la +8 Serie A
Fiorentina primește vizita lui Inter Milano, diseară, de la ora 21:45, în runda cu numărul 30 din Serie A.

Fiorentina - Inter, LIVE de la 21:45

Fiorentina, care traversează un sezon sub așteptării pare într-o revenire de formă. Formația viola tocmai s-a calificat în sferturile de finală din Conference League și a ieșit din zona roșie a ierarhiei italiene, ocupând locul 16, cu 28 de puncte.

De partea cealaltă, Inter vine după doi pași greșiți în campionat, 0-1 în derby-ul cu Milan și 1-1 contra Atalantei. "Nerazzurrii" au nevoie de o victorie pentru a-și consolida prima poziție și a reveni la o distanță de 8 puncte față de a doua clasată AC Milan.

Cristi Chivu nu va putea sta pe banca lui Inter la această partidă. Antrenorul lui Inter a fost suspendat o etapă după ce a văzut cartonașul roșu pentru proteste la partida cu Atalanta din runda precedentă.

Meciul Fiorentina - Inter, prefațat de Adrian Mutu în Italia

Invitat în această săptămână la Florența pentru un eveniment caritabil, Adrian Mutu a acordat un interviu pentru FirenzeViola cu câteva zile înainte de Fiorentina - Inter. "Il Fenomeno" ține pumnii echipei din Italia la care a avut cele mai importante realizări și speră ca trupa lui Cristi Chivu să fie pusă în dificultate.

Mutu a vorbit și despre saltul rar pe care l-a făcut fostul său coleg de la echipa națională a României, de la juniorii lui Inter, direct pe banca primei echipe.

"Mă aștept la un meci foarte dificil pentru Fiorentina, dar sper să fie dificil și pentru prietenul meu Chivu. Mi-aș dori să o văd pe Inter având probleme pentru că Fiorentina are nevoie de un rezultat care să confirme victoria cu Cremonese din ultima etapă.

Sincer să fiu, va fi foarte dificil pentru Fiorentina pentru că Inter este o adevărată mașinărie, cea mai puternică echipă din campionat. 

Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. A avut noroc, dar este și antrenor bun. Nu prea vezi ca un antrenor să ajungă de la tineret direct la prima echipă. De obicei trebuie să îți croiești drumul până la acel nivel. Și mie mi-ar plăcea să ajung să antrenez la cel mai înalt nivel ca el, dar nu aș avea o problemă să parcurg toate etapele până acolo", a spus Adrian Mutu.

Chivu a explicat de ce nimeni de la Inter nu a vorbit după remiza cu Atalanta

Nimeni de la Inter nu a mers la interviuri după meciul cu Atalanta, iar Cristi Chivu a explicat motivul la conferința de presă premergătoare duelului cu Fiorentina.

”A fost o decizie luată împreună, după ce s-a întâmplat pe teren duminica trecută. Prefer întotdeauna să vorbesc despre fotbal, nu să mă concentrez pe lucruri care pot crea alibiuri sau scuze. 

Am făcut unele greșeli tehnice și tactice în acel meci. Ne-am întrebat ce am fi putut face mai bine. Așa că nu trebuie să ne gândim la greșelile altora, pentru că sunt lucruri pe care nu le putem controla”, a spus Chivu.

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
Tottenham - Nottingham, ACUM pe VOYO: deschidere de scor în ultimul minut din prima repriză
Arabii îi fac toate poftele lui Contra: ce i-au promis după ce l-au „îngropat“ în bani
Răzvan Raț a dezvăluit cum se simt tricolorii înainte de Turcia - România: „Eu pot să spun asta”
Reacția lui Mihai Stoica după programarea FCSB-ului: „Mi-a fost rușine. Murim de foame!”
A fost furat sau nu?! Motivul pentru care arbitrul nu a dictat penalty-ul cerut de Rațiu contra Barcelonei, deși lovitura a fost clară
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Emil Boc a văzut cum a gafat Căbuz și i-a transmis portarului un mesaj după FC Argeș - ”U” Cluj: ”Sincer îți spun”

Dinamo a anunțat decizia în cazul "marii supărări" Adrian Mazilu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

MM Stoica a făcut anunțul! Încă o revenire la FCSB



A fost furat sau nu?! Motivul pentru care arbitrul nu a dictat penalty-ul cerut de Rațiu contra Barcelonei, deși lovitura a fost clară
Reacția lui Mihai Stoica după programarea FCSB-ului: „Mi-a fost rușine. Murim de foame!”
Arabii îi fac toate poftele lui Contra: ce i-au promis după ce l-au „îngropat“ în bani
Tottenham - Nottingham, ACUM pe VOYO: deschidere de scor în ultimul minut din prima repriză
Răzvan Raț a dezvăluit cum se simt tricolorii înainte de Turcia - România: „Eu pot să spun asta”
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
stirileprotv Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

stirileprotv Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

