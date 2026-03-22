Fiorentina - Inter, LIVE de la 21:45. Cristi Chivu, suspendat în duelul care îl poate readuce la +8

Fiorentina - Inter, LIVE de la 21:45

Fiorentina, care traversează un sezon sub așteptării pare într-o revenire de formă. Formația viola tocmai s-a calificat în sferturile de finală din Conference League și a ieșit din zona roșie a ierarhiei italiene, ocupând locul 16, cu 28 de puncte. De partea cealaltă, Inter vine după doi pași greșiți în campionat, 0-1 în derby-ul cu Milan și 1-1 contra Atalantei. "Nerazzurrii" au nevoie de o victorie pentru a-și consolida prima poziție și a reveni la o distanță de 8 puncte față de a doua clasată AC Milan. Cristi Chivu nu va putea sta pe banca lui Inter la această partidă. Antrenorul lui Inter a fost suspendat o etapă după ce a văzut cartonașul roșu pentru proteste la partida cu Atalanta din runda precedentă.

Meciul Fiorentina - Inter, prefațat de Adrian Mutu în Italia Invitat în această săptămână la Florența pentru un eveniment caritabil, Adrian Mutu a acordat un interviu pentru FirenzeViola cu câteva zile înainte de Fiorentina - Inter. "Il Fenomeno" ține pumnii echipei din Italia la care a avut cele mai importante realizări și speră ca trupa lui Cristi Chivu să fie pusă în dificultate. Mutu a vorbit și despre saltul rar pe care l-a făcut fostul său coleg de la echipa națională a României, de la juniorii lui Inter, direct pe banca primei echipe. "Mă aștept la un meci foarte dificil pentru Fiorentina, dar sper să fie dificil și pentru prietenul meu Chivu. Mi-aș dori să o văd pe Inter având probleme pentru că Fiorentina are nevoie de un rezultat care să confirme victoria cu Cremonese din ultima etapă. Sincer să fiu, va fi foarte dificil pentru Fiorentina pentru că Inter este o adevărată mașinărie, cea mai puternică echipă din campionat. Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. A avut noroc, dar este și antrenor bun. Nu prea vezi ca un antrenor să ajungă de la tineret direct la prima echipă. De obicei trebuie să îți croiești drumul până la acel nivel. Și mie mi-ar plăcea să ajung să antrenez la cel mai înalt nivel ca el, dar nu aș avea o problemă să parcurg toate etapele până acolo", a spus Adrian Mutu.

Chivu a explicat de ce nimeni de la Inter nu a vorbit după remiza cu Atalanta Nimeni de la Inter nu a mers la interviuri după meciul cu Atalanta, iar Cristi Chivu a explicat motivul la conferința de presă premergătoare duelului cu Fiorentina. ”A fost o decizie luată împreună, după ce s-a întâmplat pe teren duminica trecută. Prefer întotdeauna să vorbesc despre fotbal, nu să mă concentrez pe lucruri care pot crea alibiuri sau scuze. Am făcut unele greșeli tehnice și tactice în acel meci. Ne-am întrebat ce am fi putut face mai bine. Așa că nu trebuie să ne gândim la greșelile altora, pentru că sunt lucruri pe care nu le putem controla”, a spus Chivu.