PSV Eindhoven a câștigat titlul cu numărul 27, iar internaționalul român s-a aflat printre jucătorii care au contribuit decisiv la succesul echipei.

Cu cinci etape înainte de finalul campionatului, PSV se află în vârful clasamentului din Eredivisie, cu 71 de puncte, iar Feyenoord, echipa aflată pe locul doi în ierarhie, are doar 54 de puncte, fără șanse să mai prindă din urmă echipa jucătorului român.

Deși a mai rămas de jucat din campionat, PSV a sărbătorit titlul cu numărul 27 în cursul zilei de marți, iar la Eindhoven a fost petrecere pe străzile din oraș.

Jucătorilor le-au fost înmânate medaliile de campioni și trofeul pe stadion, iar mai apoi aceștia au defilat prin oraș până la o scenă amenajată într-o piață publică din Eindhoven unde au sărbătorit alături de mii de fani.