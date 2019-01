Transferul la FCSB il duce direct la nationala! Anuntul facut de Cosmin Contra: "Va aduce lucruri bune in jocul Stelei"

Daca pana acum nu a prea mai avut jucatori de la FCSB la nationala, cu exceptia lui Benzar, Contra are noi variante incepand cu aceasta iarna.

FCSB l-a adus inapoi in Romania in aceasta iarna pe Adrian Stoian. Mijlocasul de 27 de ani, crescut la Scoala lui Gica Popescu, a jucat pana acum in cariera in Italia. Acesta a jucat in tricoul nationalei in partida amicala cu Finlanda din 2018, castigata cu 2-0. El a mai prins 8 minute intr-o partida amicala din 2013.

"Stoian a fost in angrenajul echipei si cred ca e un jucator care poate aduce numai lucruri bune in jocul Stelei. Daca joaca in 4-3-3, poate juca inter, iar daca joaca in 4-2-3-1, poate fi al doilea mijlocas central, un numar 8. E un jucator care poate face un cuplu foarte bun cu Nedelcu sau Pintilii.

Orice jucator care prinde o forma buna poate fi in circuitul echipei nationale" a declarat Cosmin Contra pentru Telekom Sport.