BREAKING NEWS | Ioan Hora a ajuns la Palat si a semnat cu FCSB! Ce cadou i-a facut Becali

Ioan Hora se intoarce dupa 3 ani in Liga 1.

Ioan Hora este cel de-al 3-lea transfer al FCSB-ului in aceasta iarna dupa Matei si Stoian! Atacantul de 30 de ani s-a intors astazi in Romania si a mers la Palat pentru a semna contractul pe un an si jumatate cu un salariu de 15.000 de euro pe luna.

Hora a fost golgheter al Ligii 1 pe vremea cand juca la Pandurii si este un jucator care se pliaza pe stilul pe care doreste sa-l implementeze Mihai Teja la FCSB. Hora a venit liber de contract dupa ce s-a despartit de Akhisarspor.

"E genul de atacant care imi place mie, gen Suarez. E genul de atacant mobil, m-a impresionat si cu discursul sau. Mi-a spus: <<nea Gigi, fa contractul cum vrei. Eu vreau să vin la Steaua>>!" a spus Gigi Becali in momentul semnarii contractului.

Patronul FCSB, Gigi Becali, i-a facut cadou o icoana cu Sfantul Ioan.