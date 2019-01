El este ATACANTUL pe care pariaza Teja! "De ce nu facea si Dica asta?!" Becali a spus totul despre noua era de la FCSB 

Gigi Becali a dezvaluit ca Mihai Teja are un favorit in cantonamentul din Spania.

Patronul de la FCSB a spus ca noul antrenor este foarte impresionat de Raul Rusescu.

Chiar daca atacantul nu a jucat mult sub comanda lui Dica, Teja il considera un jucator cheie in modul in care vrea sa organizeze echipa.

"Teja mi-a spus ca ii place foarte mult de Rusescu, care se pliaza foarte bine pe jocul de combinatie. De altfel, aici lucreaza cel mai mult Teja", a spus Becali la DigiSport.

Patronul de la FCSB e informat despre cum se desfasoara lucrurile in cantonamentul din Spania, iar vestile pe care le-a primit sunt bune.

"Cum spuneam, ecourile sunt foarte optimiste. Meme Mi-a spus ca asta vrea Teja sa faca, sa creeze miscarea jucatorilor in teren, pentru ca inainte nu se miscau. De ce nu faceau asta si la Dica? Nu stiu.

Stiu ca ne-a dominat Mediasul in 10, ne-a egalat Botosaniul de la 2-0, ne-a batut Chiajna, ce pretentii sa mai ai la Liga Campionilor?

Ei, la asta lucreaza Teja, la unghiurile de pasare, posesie, trasee de joc. Pai, daca nu faci 7-8 pase la o faza inseamna ca nu te misti pe teren", a continuat Becali.