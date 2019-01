HORA LA FCSB | Prima declaratie a lui Hora dupa ce a semnat: "M-am decis imediat! Vreau sa castigam campionatul!"

Ioan Hora este al 3-lea jucator transferat de FCSB in aceasta iarna dupa Florentin Matei si Adrian Stoian. El a fost prezentat oficial la Palat.

"Mi-a luat foarte putin sa ma decid. M-a sunat domnul Becali, a fost o discutie de cinci minute. E un pas important in cariera mea, vreau sa-mi ajut echipa si sa putem castiga campionatul. I-am transmis domnului Becali ca vreau sa vin si sa-mi propuna el oferta. Daca nu eram pregatit, nu mai veneam aici.



Ca orice fotbalist mare, trebuie sa ai presiune, e important sa ai presiune. Au fost discutii si cu Dinamo, dar nimic concret. Imi doream sa ajung la o echipa de top din Romania si cel mai important e ca am ajuns la Steaua. Am semnat pe un an si jumatate.

Concurenta este benefica pentru echipa, imi astept randul si sper sa pot sa ofer ceea ce echipa are nevoie. M-am antrenat cu Luceafarul Oradea, sunt ok, ma simt bine. Vom vedea in Spania la ce nivel sunt.



In ultima perioada nu ma gandeam ca o sa ajung la FCSB, dar a aparut oportunitate si sunt foarte bucuros" a spus Ioan Hora la prezentarea oficiala la FCSB.