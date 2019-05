Umilit de Becali, un jucator de la FCSB a cerut rezilierea contractului. Va castiga 220.000 euro pentru cateva minute jucate

Adrian Stoian a revenit dupa 10 ani in Romania, insa aventura sa se incheie rapid.

Adrian Stoian a fost una din marile lovituri de titlu pregatite de Gigi Becali in iarna, insa jucatorul a fost tras pe linie moarta dupa o singura repriza jucata, in deplasare la Dunarea Calarasi. Gigi Becali a cerut ca fostul mijlocas de la AS Roma sa nu mai faca parte din echipa, iar Teja s-a conformat. Stoian a mai primit putine sanse pana acum sa apara in tricoul ros-albastrilor, iar acum cere sa i se rezilieze contractul, scrie Gazeta Sporturilor.



Adrian Stoian a semnat cu FCSB pana in vara lui 2022, dupa ce s-a despartit de Crotone in pauza de iarna. Jucatorul spera sa castige titlul cu FCSB si sa joace in cupele europene.

FCSB trebuie sa-i achite 100.000 de euro pentru rezilierea contractului si va castiga in total 220.000 de euro pentru cele cateva luni petrecute la echipa lui Becali.

CFR si Craiova il vor pe Adrian Stoian!

CFR Cluj si Craiova sunt cele doua echipe din Liga 1 care vor sa-l transfere pe Adrian Stoian in aceasta vara. Cele doua l-au vrut si in pauza de iarna, insa salariul propus de ele este mai mic de 20.000 de euro pe luna, cat ii achita FCSB.

Si Florentin Matei se desparte de FCSB in aceasta vara, jucatorul fiind intr-o situatie similiara cu Stoian.

