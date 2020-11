Salt UIMITOR pentru Romania in clasamentul FIFA! Pe ce loc a ajuns echipa lui Radoi dupa rezultatele din noiembrie

Echipa nationala a Romaniei se afla in primele 20 de reprezentative din Europa.

Ca urmare a rezultatelor din noiembrie, "tricolorii" au urcat pana pe locul 37 in clasamentul FIFA, Romania urmand a se afla in a doua urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Informatiile au aparut pe site-ul FIFA, fiind preluate de FRF. Oficialii forului mondial au sters in doar cateva minute materialele, dupa vestea mortii lui Maradona, informand asociatiile nationale de fotbal ca topul va fi actualizat vineri.

In noiembrie, echipa nationala a Romaniei s-a impus in amicalul cu Belarus, scor 5-3, a castigat la masa verde meciul cu Norvegia, 3-0, si a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1, inregistrand un salt de 7 pozitii in clasamentul FIFA.

Doar Ungaria a mai reusit sa urce atat de mult in topul mondial in urma meciurilor din aceasta luna.