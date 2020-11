EXCLUSIV | "Aveam nevoie de el inca doi ani!" Cristi Munteanu, uimit de decizia lui Tatarusanu! Ce spune despre declaratia lui Iordanescu cu privire la Radoi

Ciprian Tatarusanu (35 de ani) a anuntat joi ca se va retrage din nationala Romaniei.

Portarul a fost titular in partida pe care Romania a incheiat-o la egalitate in deplasarea din Irlanda de Nord. Tatarusanu a comunicat printr-o scrisoare faptul ca se va retrage pentru a lasa loc altor portari mai tineri.

Cristi Munteanu merge pe premiza ca Tatarusanu s-ar fi retras mai mult din motive personale si nu intelege cum de s-a gandit la plecare intr-un astfel de moment. El considera ca Radoi va avea mari probleme in a gasi un portar cu experienta veteranului de 35 de ani. Munteanu spune ca selectionerul ar trebui sa mizeze pe un singur portar, caruia sa-i acorde incredere indiferent de greseli, tocmai pentru a-i da incredere si a fi o solutie de viitor.

"El e un portar care a tinut echipa nationala in ultimii ani, ma gandesc ca o fi avut probleme personale, daca nu, inseamna ca a gresit! Echipa nationala nu mai are jucatori care sa reprezinte Romania la un nivel asa de mare, exact cum o face el acum la AC Milan. A fost un om decisiv pentru Romania, iar din spate nu mai vine nici un portar de aceeasi valoare.

Radu se pare ca are o probleme, nu joaca de atata timp la Inter. Vlad a facut meciuri bune la nationala de tineret si a fost decisiv la. Nationala Romaniei avea nevoie de experienta lui Tatarusanu inca doi ani. E o pierdere pentru nationala Romaniei, iar Radoi va trebui sa aleaga un portar, indiferent daca acesta va gresi in meciuri sau nu, pentru ca ai nevoie de continuitate, sa mergi cu el si sa prinda moral. Nu e normal sa schimbi portarul de la o echipa la alta.

Romania are nevoie de un portar care sa ramana de acum inainte timp de 10 ani. Nu era cazul sa renunte la echipa nationala, din punctul meu de vedere a facut multe servicii bune nationalei, in momentul de fata a facut un lucru rau, deoarece s-a retras intr-un moment in care echipa avea nevoie de el. Un portar la 35 de ani este un portar la maturitate. Au trecut vremurile in care fotbalistii erau judecati dupa buletin", a declarat Cristi Munteanu pentru Pro X.

In urma cu cateva zile, fostul selectioner, Anghel Iordanescu, a declarat faptul ca Radoi invata din mers la nationala unele lucruri, spre deosebire de alti antrenori care se pregatesc de-o viata. In opinia lui Munteanu, Radoi nu este principalul vinovat pentru esecurile nationalei si spune ca indiferent cine era pe banca tehnica a nationalei nu facea mai mult cu acest lot.

"Indiferent cine era antrenor, chiar si Anghel Iordanescu, nu reusea mai mult. Nu avem un bazin de selectie serios, nu avem jucatori care sa joace la cluburi importante in Europa, nu avem jucator caliti in meciurile Europene. Ce pretentii sa ai de la Radoi? A exagerat Anghel Iordanescu, cu tot respectul pentru dansul.

Ai nevoie de calitatea jucatorilor in meciuri decisive. Rezultatele vor veni, orice sistem de joc pe care vrei sa-l abordezi, te lovesti de calitatea jucatorilor. Eu zic ca Radoi incearca la echipa nationala o abordare ofensiva cu care noi nu am fost obisnuiti. Nu avem o problema la antrenor, oricine vine nu poate face mai mult cu acest lot. Radoi trebuie sa ramana si sa construiasca ceva pentru ca in cativa ani sa mergem la turnee finale."