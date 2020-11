EXCLUSIV | Cine sunt cei doi favoriti ai lui Duckadam pentru e evolua in poarta nationalei lui Radoi: "Eu cred ca ei se vor bate pentru acest post!"

Helmut Duckadam a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Ciprian Tatarusanu a socat pe toata lumea dupa ce si-a anuntat retragerea de la echipa nationala. In acest moment Romania are mai multi portari tineri de pespectiva, dar eroul de la Sevilla are doi mari favoriti.

Duckadam mizeaza pe Ionut Radu, care momentan este rezerva la Inter Milano si pe Andrei Vlad de la FCSB, cel care a reusit sa acopere absenta lui Balgradean in echipa lui Toni Petrea.

"Acum sa vedem cine va reusi sa ocupe locul lui Tatarusanu. Avem portari foarte buni, dar cred ca cea mai mare experienta o are Ionut Radu si Andrei Vlad, internationala ma refer. Bine, Tatarusanu nu a jucat la echipa de club si a fost cel mai bun la echipa nationala. Totusi, Radu a jucat anul trecut la Genoa, un campionat puternic. Andrei Vlad, titular la U21, a mai prins si cupe europene la FCSB, eu cred ca ei doi se vor bate pentru acest post", a declarat fostul portar pentru PRO X.