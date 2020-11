Vrea PLECAREA lui Radoi?! Petrescu, discurs dur: "O luam in jos, trebuie schimbat ceva! Nu stiu ce vad altii, eu vad nimic pozitiv. Daca nu bateam la masa verde Norvegia, nu bateam pe nimeni!"

Dan Petrescu e critic la adresa nationalei dupa rezultatele mult sub asteptari din ultima luna si jumatate.

Petrescu spune ca Romania nu mai poate continua asa, altfel va ajunge tot mai jos.

"Avem nevoie sa schimbam ceva la echipa nationala, o luam in jos. Nu stiu daca ceilalti vad altceva, dar eu vad ca fotbalul romanesc merge in jos la nationala, nu in sus. Vorbesc de rezultate, si nu sunt bune. Putea sa fie un joc prost si sa castigam. Eu spun ca daca joci in Irlanda trebuie sa castigi. Nu vad nimic pozitiv in momentul asta, nu stiu ce se intampla, dar rezultatele vorbesc impotriva noastra, sunt foarte slabe, singurul lucru bun e ca am ajuns in urma a 2-a. Dar nu inseamna nimic, daca tot termini pe 3 sau pe 4... Noi nu aratam bine. Daca nu era meciul cu Norvegia castigat la masa verde, nu bateam pe nimeni intr-o grupa normala, accesibila. Esecul cu Islanda a fost un rezultat foarte rau pentru fotbalul romanesc", a spus Petrescu.

Antrenorul CFR-ului crede ca atentia ar trebui sa se mute de la nationala U21 spre echipa mare.

"Orice rezultat pozitiv la fotba e important, mai ales in Romania, ca nu prea am avut in ultimul timp in afara de U21 si CFR. Zero, nationala mare dezamageste. Mai important ar fi sa avem rezultate la echipa mare. Costache, la 21 de ani, are 3 campionate castigate si doua calificari la Euro. Daca nu ramane cu picioarele pe pamant, ii va fi greu. Am insistat cu el, a fost titular pana amul asta, ma bucur pentru el si pentru ceilalti de la CFR", a comentat Petrescu.

Super Dan a fost luat prin surprindere de anuntul retragerii lui Tatarusanu: "M-a surprins. Nu e titular la Milan, nu are meciuri multe, poate isi da seama ca nu poate sa ajute. Tot timpul e bine cand stii ca nu mai poti si sa ridici mana. El asta a facut, a spus ca nu are energia necesara. Nu vad alte solutii mari in afara de cei care au fost acum la lot: Lazar, Balgradean, Nita. Radu e foarte tanar, nu as risca. Nationala trebuie sa aiba rezultate. Daca nu ne calificam la Mondial, ce zicem iar? Ce am pregatit? Nu mai avem scuze! Trebuie sa ne calificam la Mondial, au trecut multi ani si ne ducem rau de tot daca nu ne calificam!"