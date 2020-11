"Numai oamenii slabi renunta!" Tamas i-a oferit lui Radoi varianta PERFECTA pentru poarta Romaniei! "E cel mai bun din Romania"

Dupa infrangerea in fata Rapidului, Gabi Tamas a vorbit despre echipa nationala a Romaniei.

Fotbalistul de la "U" Cluj a spus ca nu se simte in stare sa revina la nationala pentru ca a inceput sa imbatraneasca, iar corpul lui simte acest lucru. In schimb, Tamas este de parere ca Radoi are de unde alege pentru a-l inlocui pe Tatarusanu, care si-a anuntat retragerea, sfatuindu-l pe selectioner sa faca experimente pentru a gasi varianta ideala.

"Nu cred ca mai revin la nationala ca ma dor toate oasele. Sincer? Nu cred ca ne calificam la Mondial pentru ca nu straluceste jocul. Cum am mai spus, sa facem un experiment, sa schimbam nationala mare cu cea de tineret, sa vedem daca au rezultate, dar eu nu cred. Nu se pot face rezultate chiar asa, sa treci cu toti de la tineret la echipa mare.

S-a jucat bine, nu s-a pierdut, dar toti romanii sunt suparati ca inainte vedeau un fotbal poate mai frumos, cu multe victorii. Acum s-a schimbat si fotbalul, multe echipe mici castiga in fata unor echipe mari, n-ati vazut?

Nu cred ca Stanciu va renunta la nationala. Renunta numai oamenii slabi. Este normal sa te marcheze criticile, dar fiecare are caracterul lui. Uitati-va la Radu Stefan, a luat decizia radicala si n-a mai venit. Si Chivu s-a retras intr-un moment... Joaca in campionate unde au multe meciuri si vin obositi la nationala. Nu trebuie sa ii ceri sa rupa, e om si el pana la urma.

Lazar e o varianta foarte buna in locul lui Tatarusanu, e cel mai bun din Romania dupa parerea mea. Radoi trebuie sa faca experimente pana gaseste cea mai buna varianta pentru echipa Romaniei", a declarat Gabi Tamas.

Fundasul a vorbit si despre minutele controversate din finalul partidei Romania U21 - Danemarca U21, cand "tricolorii mici" au pasat mingea intre ei in propria jumatate: "Las-o asa, tiki taka la noi in careu, decat sa ne prinda pe un contraatac si sa pierdem calificarea. Am adormit la meci, dar m-am bucurat ca am reusit calificarea, normal", a glumit Tamas.