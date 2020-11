"Radoi a invatat pe spatele nationalei. S-a ratat o calificare accesibila!" Ce spune Iordanescu despre pastrarea lui Mirel la nationala

Anghel Iordanescu (70 de ani) crede ca Radoi va continua ca selectioner.

Iordanescu spune ca 'experimentul' pe care Mirel l-a facut la meciurile din octombrie au costat Romania calificarea la Euro, dar crede ca fostul sau elev a invatat multe din experienta ultimelor jocuri oficiale. Iordanescu nu e de acord cu tactica aleasa de Radoi contra Islandei, in meciul decisiv din semifinalele playoff-ului de Euro, dar nu e un fan al unei noi schimbari pe banca Romaniei.

"Sunt antrenori care au muncit o viata, cu rezultate, si nu au ajuns la nationala. Chiar daca se alinta, Radoi trebuie sa inteleaga ce inseamna echipa nationala: inseamna enorm! Eu cred ca nu va pleca la Craiova. Sunt convins. Are nevoie de echipa nationala. Nationala ii da statutul de antrenor de valoare. Si va fi un antrenor valoros. Si Contra este un antrenor valoros si va dovedi acest lucru. Dinamo trebuie sa faca orice sa-l pastreze, sa ramana Contra. Si Contra, si Radoi au ajuns prea repede la nationala, dar asta e un alt subiect.

Eu garantez ca Radoi a invatat foarte mult in aceasta perioada, in aceste cateva meciuri. A invatat pe spatele echipei nationale. S-a ratat o calificare, una extrem de accesibila, cu Islanda. Am ratat si primul loc in Nations League. Radoi e inteligent, stie fotbal, sunt convins ca are mari perspective in ceea ce priveste calificarea la Mondialul din 2022 si prin prisma faptului ca am intrat in urna a doua valorica", a spus Iordanescu la Digisport.