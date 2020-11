Prima reactie a lui Papura dupa remiza de la Botosani! Ce a spus cand a fost intrebat de zvonurile venirii lui Radoi la Craiova

Corneliu Papura a revenit pe banca oltenilor dupa ce Cristiano Bergodi s-a decis sa plece, insa nu a reusit sa obtina o victorie.

Craiova a ajuns la al doilea meci consecutiv fara victorie, iar FCSB se poate distanta in clasament daca invinge in deplasarea de la Medias.

Numit recent pe banca tehnica a oltenilor, Corneliu Papura a vorbit la finalul meciului despre jocul facut de fotbalistii sai. Antrenorul Craiovei a fost intrebat si de zvonurile conform carora Mirel Radoi urma sa semneze cu echipa lui Mihai Rotaru, insa a raspuns evaziv.

"Consider ca puteam sa marcam in seara asta, nu stiu daca meritam sa castigam, insa puteam sa inscriem, am avut ocazii.

Debutul a fost destul de complicat, nu cunosteam foarte bine jucatorii transferati in vara, timpul foarte scurt. Asteptam sa ii cunosc intr-un joc, nu ii simtisem niciodata.

Obiectivul este sa castigam fiecare meci, daca anul trecut ne-am batut la titlu, de ce nu am face-o si anul asta?

Sincer, nu sunt foarte conectat la ce scrie presa, eu am venit cu inima deschisa si incerc sa fac totul pentru a castiga orice meci", a spus Corneliu Papura la finalul partidei.