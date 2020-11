El este principalul favorit pentru a-l inlocui pe Tatarusanu! Cine sunt portarii din care poate alege Radoi 

Mirel Radoi are nevoie de un nou portar pentru echipa nationala dupa retragerea lui Ciprian Tatarusanu.

Principalul favorit sa il inlocuiasca pe Tatarusanu este Ionut Radu, care a aparat poarta echipei de tineret la Campionatul European din 2019.

Goalkeeper-ul are un singur dezavantaj. Nu a jucat aproape deloc in acest an, la Genoa fiind inlocuit de Mattia Perin, iar la Inter fiindu-i rezerva lui Samir Handanovic.

Acesta este si motivul pentru care selectionerul nu l-a convocat la actiunile din aceasta toamna ale echipei nationale, Radoi avand o intelegere cu Radu conform careia fotbalistul a fost lasat sa se pregateasca la Milano.

Printre variantele pe care le mai are Radoi pentru a-l inlocui pe Tatarusanu se afla Lazar (Astra), Balgradean (CFR Cluj), Vlad (FCSB), Nita (Sparta Praga) sau Cojocaru (Viitorul).