Surpriza! Ianis Hagi dezvaluie cine l-a invatat sa inscrie din lovitura libera. Nu e tatal sau :)

Ianis Hagi a marcat o bijuterie de gol din lovitura libera in meciul cu Liechtestein.

Ianis are misiunea dificila de a duce mai departe numele tatalui sau in fotbal. Ianis a plecat increzator la Fiorentina, insa a revenit la Viitorul dupa ce nu a reusit sa se impuna in fotbalul italian.

Acum Ianis creste si incepe sa devina jucatorul pe care toata lumea il asteapta: un lider al echipei nationale.

Golul superb marcat de Ianis din lovitura libera in meciul cu Liechtestein a facut ocolul lumii, toate publicatiile online fiind entuziasmate de reusita lui Hagi Jr.

Chiar si Ianis si-a prezentat reusita pe contul de Instagram, acolo a fost felicitat inclusiv de fostii colegi de la Fiorentina.

Unul dintre ei, Babacar, aflat acum la Sassuolo, i-a transmis urmatorul mesaj: "Mie trebuie sa-mi multumesti pentru ca te-am invatat cum sa executi lovituri libere".

Ianis chiar i-a multumit. "Baba, fara tine n-as fi putut sa bat asa bine. Iti multumesc bine", a fost replica lui Hagi Jr.

Reusita fantastica a lui Ianis din meciul cu Liechtestein.