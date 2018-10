MODA RADOI in Liga 1 dupa meciurile URIASE de la U21! Cele doua echipe din play-off care au pus ochii pe el

Mirel Radoi ar putea sa se lupte cu FCSB pentru titlu dupa aventura de la nationala U21!

Mirel e pe lista de favoriti a lui Rotaru pentru banca CSU Craiova. Conform Fanatik, Rotaru si-l doreste pe Radoi antrenor dupa ce Mangia paraseste Oltenia. Craiovenii nu sunt singurii care au pus ochii pe selectionerul de la U21. Sursa citata scrie ca si Gica Hagi il vede pe Radoi capabil sa-i continue cu succes munca de la Viitorul in momentul in care el va pleca in strainatate.

Desi nu poate fi vorba despre negocieri concrete in acest moment, discutiile ar putea deveni serioase in vara, dupa ce Radoi va decide daca ramane sau nu antrenor la Tineret.

Mirel Radoi a mai pregatit pana acum doar Steaua, timp de cateva luni, in 2015.