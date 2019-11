"Ba mi-a sunat telefonul de la Steaua, ba aduc jucatori pentru nu stiu cine!" Radoi A RABUFNIT pentru prima data: "Nu facem decat sa dezbinam!"

Romania U21 isi continua cursa pentru Campionatul European din 2021. Meciurile cu Finlanda si Irlanda de Nord vor fi in direct pe ProTV si ProX.

Mirel Radoi a rabufnit pentru prima data de cand este antrenorul nationalei de tineret. Radoi este deranjat de faptul ca apar speculatii conform carora ar favoriza anumiti jucatori la lot sau ar face convocarile in functie de anumite interese.

"Ba mi-a sunat telefonul de la Steaua, ba aduc jucatori pentru nu stiu cine. E vorba ca acesti jucatori incearca sa-si faca treaba si nu sunt ei cei respectati. Pentru ca noi incercam sa formam un grup si sa facem o relatie de prietenie intre ei si cu aceste lucruri nu facem altceva decat sa dezbinam. Eu stiu lucrurile astea din 2000, de cand eram la tineret si apoi la prima echipa. Apareau mereu cu o zi inainte de meci sau in ziua meciului. Eu sunt obisnuit. Sunt lucruri pe care ni le facem singuri, ca natie, dar sunt sigur ca pana la urma ii vom face pe jucatori sa inteleaga cum stau de fapt lucrurile", a declarat Mirel Radoi.

Dupa 3 meciuri jucate in aceasta grupa preliminara, Romania U21 se afla pe locul 3, cu 6 puncte. Finlanda este pe locul 2, cu 7 puncte, dar are 4 meciuri jucate. Danemarca este singura echipa care a reusit sa castige toate meciurile, are 9 puncte dupa 3 partide si este lider.