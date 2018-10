"Am luptat, ne-am calificat, ne-am bucurat. Impreuna!" Gest in premiera facut de FRF dupa calificarea la EURO U21! FOTO

Nationala de tineret merge la EURO dupa 20 de ani!

Echipa U21 a Romaniei s-a calificat la EURO cu aproape 25.000 de oameni in tribune, la partidele cu Tara Galilor si Liechtenstein, desfasurate la Cluj si Ploiesti.

Impresionati de sustinerea masiva de care s-au bucurat pustii Romaniei, cei de la FRF au decis sa lanseze o campanie de multumire in media pentru toti oamenii care au format cozi la casele de bilete, au cantat pentru echipa sau au urmarit meciurile la TV.

Astfel, FRF a cumparat spatii publicitare pe site-urile de stiri din online-ul romanesc si spoturi de radio cu urmatorul mesaj: "Va multumim ca ati crezut in noi! Impreuna suntem invincibili!".

Directorul de marketing de la FRF anunta si alte surprize pentru suporteri la urmatoarele actiuni ale nationalei de tineret. Pentru luna noiembrie, FRF negociaza un amical cu o echipa tare din Europa care ar urma sa se dispute pe National Arena.

"Am fost impresionati de emulatia creata in jurul nationalei, atat la Cluj cat si la Ploiesti. Ne-am interesat la UEFA pentru ca arhivele nu erau foarte clare si am aflat ca a fost cea mai mare sustinere pentru nationala de tineret din ultimii 30 de ani. Astfel am decis sa le multumim tuturor celor care au urmarit echipa, celor care au format cozi la bilete si care au sustinut jucatorii. N-au fost incidente in cele doua partide, un motiv in plus pentru care ne-am gandit sa le multumim fanilor. Le pregatim in continuare si alte surprize celor care vor sustine nationala de tineret la meciurile urmatoare, din luna noiembrie", a declarat Romeo Banica, marketing manager FRF, pentru www.sport.ro.

Ideea de a le multumi suporterilor in media pentru sustinere se practica in fotbalul european. Federatia din Italia cumpara spatii publicitare in Gazzetta dello Sport pentru a sarbatori evenimente importante din fotbalul italian. Ultima data s-a intamplat cu prilejul retragerii lui Buffon de la nationala.