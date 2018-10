Romania U21 ajunge la urmatorul nivel! Amicale de GALA pentru EURO 2019 pe National Arena! Cu ce forte negociaza FRF

Nationala de tineret s-a calificat la EURO dupa 20 de ani si a intrat in elita Europei.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Romania U21 s-a calificat la EURO 2019 neinvinsa, dintr-o grupa cu Portugalia, Tara Galilor sau Elvetia. Pustii lui Radoi incep acum pregatirile pentru turneul final, ce va avea loc anul viitor in Italia si San Marino.

FRF a demarat deja negocieri pentru doua partide amicale de lux ce ar urma sa aiba loc in luna noiembrie a acestui an. Potrivit Digi, FRF negociaza cu Italia si aSpania, doua dintre cele mai puternice natinale de tineret, cu noua titluri in total in palmares si alte cinci finale.

Una din partide ar urma sa se desfasoare pe National Arena, ca urmare a interesului urias din ultima perioada, cand s-a jucat cu casa inchisa atat la Cluj cat si la Ploiesti.

Italia si Spania sunt si ele calificate la EURO. Franta, Anglia, Germania, Serbia, Croatia, Danemarca si Belgia sunt celelalte echipe calificate direct la Campionatul European.