Din rezerva la U21, titular in nationala mare: "El va fi decarul nationalei! Maxim, Stanciu si Budescu sunt buni, dar nu de nivelul lui"

Olimpiu Morutan (19 ani), mijlocasul FCSB-ului, va fi noul decar al nationalei. Cel putin asta crede Gigi Becali, cel care spune ca tanarul fotbalist "va fi ca Messi".

Olimpiu Morutan este deocamdata doar rezerva in nationala U21 a Romaniei. El joaca pe post cu Ianis Hagi, fotbalist preferat de Daniel Isaila si Mirel Radoi in aceasta campanie de calificare la EURO. Desi nu a jucat prea mult la U21, Morutan va trece direct la nationala mare, crede Gigi Becali. Patronul FCSB spune ca mijlocasul cumparat de la Botosani "va fi ca Messi".

Becali pariaza pe Morutan.

"Morutan e deocamdata rezerva la U21, dar ce sa facem?! Ianis e cu un an mai mare, probabil are mai multa experienta, are alte relatii cu jucatorii. Peste Morutan mai trece un an si o sa fie direct la echipa mare, ca o sa fie ca Messi. O sa fie decarul nationalei. Maxim, Stanciu si Budescu sunt buni, dar nu se compara cu Morutan.



Peste un an, Morutan va fi de mare clasa. Asa cred eu, nu vreau sa supar pe nimeni, doar imi spun parerea", a spus Becali la PRO X.

2 goluri in 11 meciuri a marcat Morutan pentru FCSB in actualul sezon al Ligii I



El a mai marcat un gol 1 in 5 aparitii in preliminariile cupelor europene, contra lui Rudar Velenje