Primul roman din nationala U21 care a dat lovitura dupa calificarea la EURO: a semnat pe 3 ani cu o echipa din Premier League

Mijlocasul roman Mihai Dobre (20 de ani) a semnat un contract pe 3 ani cu Bournemouth, echipa din Premier League.

Romanul Mihai Dobre, component al nationalei U21 a Romaniei, calificata la EURO 2019 din Italia, si-a prelungit contractul cu englezii de la Bournemouth.

Clubul englez a anuntat prelungirea pentru inca trei sezoane a contractului lui Mihai Dobre, care in ultimul a fost imprumutat la Bury si Rochdale.

"Sunt foarte fericit. Astept cu nerabdare sa patrund in prima echipa si sa fac lucruri mari aici. De cand am venit in Anglia, am capatat multa experienta, jocurile m-au ajutat sa cresc si sa ma maturizez. A fost dificil la inceput, pentru ca antrenamentele erau foarte intense si viteza de joc mult peste ceea ce eram eu obisnuit.

Vreau sa intru in primul 11 si sper sa joc in acest sezon in Cupa Angliei. Sigur ca ma gandesc la sansa de a evolua in Premier League", a spus Dobre.