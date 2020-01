Prima REACTIE a lui Nicolae Dica dupa ce a aflat ca Mirel Radoi s-a opus propunerii sale pe postul de selectioner la tineret: "Se pune problema ca am aflat!"

Nicolae Dica (39 ani) este secundul lui Mirel Radoi la echipa nationala a Romaniei.

Fostul antrenor al lu FC Arges ar fi putut ajunge, si el, selectioner la nationala de tineret a Romaniei, dupa ce s-a aflat ca a fost pe lista lui Mihai Stoichita, seful Comisiei Tehnice a FRF. Propunerea nu a ajuns sa se mai concretizeze deoarece Mirel Radoi, fostul selectioner al nationalei U21, s-a opus cu vehementa din dorinta de a-l avea secund la nationala mare pe fostul sau coechipier.

Nicolae Dica a vorbit la Telekom Sport despre cum a aflat ca a fost propus pentru nationala U21, dar si despre faptul ca Mirel Radoi s-a opus propunerii.

"De propus, nu au apucat sa imi propuna. Lucrul asta l-am aflat dupa. Mirel a fost cel care a vorbit inainte si a spus ca isi doreste ca eu sa merg cu el, sa mergem impreuna pe acest drum. Si atunci totul s-a stopa pentru nationala de tineret. Pentru mine, ca antrenor, inseamna ca Mirel are incredeere in mine si ca putem, impreuna, sa facem lucruri bune pentru echipa nationala si pentru fotbalul romanesc.

Se pune problema ca eu am aflat de treaba asta dupa. Acum nu pot sa spun ce as fi ales, pentru ca probabil nu eram pus in situatia sa aleg intre nationala de tineret si antrenor secund la nationala mare.

Pentru mine a insemnat foarte mult acest lucru, ca Mirel a spus ca vrea sa merg cu el, sa mergem impreuna, sa reusim sa ne calificam la Euro, sau pentru Campionatul Mondial. Imi doresc sa ma implic, sa arat, sa dau totul pentru echipa si sa fiu un ajutor pentru Mirel. Nu sa fiu doar de dragul de a fi cu numele la echipa nationala si sa imi pun in CV nationala Romaniei", a declarat Nicolae Dica la Telekom Sport.