"Parca e intrarea de la DNA!" :) Declaratia lui Mirel Radoi cand a ajuns la antrenamentul FCSB. Ce l-a facut pe selectionerul Romaniei sa afirme asta

Mirel Radoi a inceput pregatirea pentru meciul decisiv cu Islanda din barajul pentru Euro 2020.

Selectionerul se afla in Spania, alaturi de echipele din Liga 1, pentru a superviza jucatorii. Astazi, Mirel Radoi a mers la antrenamentul FCSB, iar la sosirea la baza unde ros-albastrii se pregatesc, selectionerul a facut o marturisire amuzanta, pentru numarul mare de oameni din presa care il filma: "Parca e intrarea de la DNA!" :).

Mirel Radoi vrea sa se asigure ca nu scapa niciun detaliu, astfel ca merge atat la meciurile amicale ale echipelor care au cantonament in Spania, dar si la antrenamentele lor. Maine i se va alatura si noul selectioner al nationalei de tineret, Adrian Mutu. Secundul lui Radoi, Nicolae Dica, se afla in Antalya, pentru a supraveghea echipele din Liga 1 care au ales sa isi mearga in cantonament acolo.

Islanda - Romania se joaca pe 26 martie, in direct la PRO TV. In cazul in care nationala trece de nordici, va avea meci decisiv cu invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria tot in deplasare, pe 31 martie.