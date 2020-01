"A inceput pregatirea meciului cu Islanda de cand si-a anuntat Contra demisia!" Dezvaluiri ULUITOARE despre Mirel Radoi din vestiarul nationalei

Mirel Radoi este noul selectioner al nationalei Romaniei si va debuta pe banca tehnica in meciul cu Islanda, din barajul pentru calificarea la EURO 2020.

In cadrul emisiunii "Ora exacta in sport", psihologul sportiv al nationalei de tineret, Silviu Ionita, care acum lucreaza cu Mirel Radoi la nationala mare, a vorbit despre mentalitatea noului selectioner al Romaniei, dar si cum a reactionat acesta in momentul in care a aflat despre decizia lui Cosmin Contra de a nu mai continua pe banca nationalei.

"Vine cu un capital mare de incredere pe care l-am castigat cu echipa U21, mare parte in lotul echipei mari e format din acesti tineri. Au mentalitatea de invingatori.

A inceput pregatirea meciului din primul moment in care Contra si-a anuntat demisia. In noaptea aceea a stat pana la 4 dimineata si a inceput sa studieze meciurile. Ca sa va dati seama de gradul de implicare pe care il are. Dimineata era cu ochii umflati, dar a venit la micul dejun fara nicio problema. Stim deja ca incepuse deja pregatirea pentru el.

Pentru mine arata un om profesionist care stie foarte bine ceea ce trebuie sa faca si in acelasi timp, cu aceeasi incredere si atitudine. V-am spus pentru noi, fiecare meci este o finala si il tratam ca atare. Acesta este mesajul pe care il stransmitem de fiecare data si la fel o sa fie si la nationala mare cu Islanda si in meciul urmator", a declarat Silviu Ionita la PRO X.

Meciul Islanda - Romania, din 23 martie, de la ora 21.45, se vede in direct pe PRO TV.