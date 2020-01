Veste buna pentru Mirel Radoi! Florin Andone s-a antrenat din nou in tricoul lui Galatasaray | VIDEO

Din articol VIDEO

Florin Andone este gata sa revina, dupa ce a fost accidentat mai bine de doua luni.

Internationalul roman se simte din ce in ce mai bine si este la un pas sa revina in teren. Atacantul se antreneaza separat in Cordoba si asteapta cu nerabdare sa revina intr-un meci oficial, insa nu stie exact pentru cine va juca:

"Acum ma pregatesc in Cordoba. O sa fiu la Galatasaray sau la Brighton in doua saptamani. Daca Brighton ma cheama inapoi, ma pot intoarce cand vor ei. Ce se va intampla? Vom vedea", a spus Andone pentru ajansspor.com.

Vestea este una foarte buna si pentru echipa nationala, care va juca cu Islanda pe 26 martie, in semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020. Andone are 25 de aparitii in tricoul echipei nationale, pentru care a marcat si 2 goluri. Atacantul ar putea intra in vederile lui Mirel Radoi pentru duelul cu islandezii.