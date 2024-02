Abha Club - Al Taawon s-a încheiat 1-1 joi, în etapa a 20-a din campionatul Arabiei Saudite, reluat în această săptămână după pauza de iarnă.

Autogolul lui Waleed Al-Ahmed (90+3) părea să aducă victoria pentru Abha, însă în minutul 90+6 trecerea pe sub minge și poziționarea aiurea a portarului român Ciprian Tătărușanu au făcut ca Aschraf El Mahdioui să egaleze pentru oaspeți și să stabilească scorul final, 1-1.

A thunderous strike from El Mahdioui deep in stoppage time restored parity between Abha and Al Taawoun ???? #yallaRSL pic.twitter.com/iE89iw93TO