Verdictul lui Mirel Radoi in cazul lui Budescu si Alibec! Declaratiile selectionerului despre convocarea la nationala a celor doi

Mirel Radoi trebuie sa califice Romania la EURO 2020, in semifinala cu Islanda, de la Reykjavik.

Misiunea lui Mirel Radoi este extrem de dificila. Proaspat numit selectioner al Romaniei, fostul selectioner al nationalei de tineret isi va da "primul examen" intr-un meci de totul sau nimic.

Radoi trebuie sa isi aleaga un lot cu care sa poata sa califice Romania la EURO 2020. De aceea, se asteapta sa aiba loc schimbari majore in echipa, iar prezentele lui Budescu si Alibec in acelasi timp, pe teren, nu mai sunt de ordinea imposibilului. Selectionerul a vorbit la Digi Sport despre cei doi jucatori ai Astrei.

"Eu ma uit la Alibec. Nu mai este genul de jucator care sa dea din maini. Da si acum, dar din propria frustrare, nu mai da catre cineva, nu mai are episoadele astea. E preocupat, incearca mereu sa recupereze.

Budescu nu se mai opreste deloc. Incearca sa acopere zona, este mijlocas ofensiv. Daca il prinde faza in banda, ok, ramane mijlocas lateral. Probabil ca s-au gandit sa schimbe ceva la mentalitatea lor. Au un plus si pot aparea amandoi la nationala in formulele 4-2-3-1 si 4-1-4-1", a declarat Mirel Radoi la Digi Sport.