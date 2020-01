Nu a fost mana lui Gigi! Au trecut 5 ani, dar nimeni nu stie adevarul! De ce a plecat Mirel Radoi de la FCSB! Dezvaluirile momentului

Dezvaluiri din perioada lui Mirel Radoi la FCSB.

Acum 5 ani, Mirel Radoi a fost antrenorul celor de la FCSB, insa nu a rezistat foarte mult. Toata lumea a pus plecarea lui Radoi pe seama rezultatelor nefavorabile pentru ros-albastri, insa Dumitru Dumitriu, cel care i-a fost secund lui Radoi, a dezvaluit motivul care i-a pus capac actualului selectioner al nationalei.

FCSB a disputat la acea vreme dubla cu Partizan Belgrad din turul 3 al Ligii Campionilor. La Bucuresti, pe Arena Nationala, meciul s-a incheiat cu scorul de 1-1, dar chiar si asa, ros-albastrii pastrau sanse la calificare. In retur, la Belgrad, FCSB a intrat cu scorul de 2-1 la pauza si totul mergea perfect. In repriza a doua insa, a urmat dezastrul. Totul a pornit de la o eroare magistrala a lui Paul Papp, care a pierdut o minge intr-o pozitie periculoasa si l-a obligat pe Varela sa produca un fault din postura de ultim aparator, fault care i-a adus cartonasul rosu.

Partizan a ratat lovitura de la 11 metri, insa au profitat de avantajul omului in plus, iar meciul s-a terminat cu scorul de 4-2. Dumitru Dumitriu spune ca acea eroare a lui Papp l-a facut pe Mirel Radoi sa renunte la functia de antrenor al celor de la FCSB.



"Au trecut aproape 5 ani si nimeni nu stie adevarul. Mirel n-a vrut. Mirel a simtit ca nu are viitor si s-a dat la o parte. Va spun exact si cand Mirel zice nu, nu ramane, pentru ca el cantareste foarte bine su cand zice nu, e un nu imens. El nu avea treaba cu domnul Becali, lui nu i-a placut ceva, nici nu l-am intrebat. A considerat ca nu poate sa faca performanta.

Cand a vazut treaba aia cu Papp si penalty, noi n-aveam probleme, eram la o echipa buna, ne calificam, de acolo s-a rupt toata treaba. Sunt chestii care nu se fac in astfel de meciuri. Nu pot sa spun nimic ca a fost vreo intentie, Doamne fereste, dar te duce gandul la treaba asta cand vezi astfel de gogomanii. Ai mingea aici, doi adversari si vrei sa opresti, dupa pauza, imediat, minutul 46, nu se poate una ca asta. Este o intamplare nefasta, dar un antrenor care se respecta spune ca 'n-am ce face cu astfel de jucatori' si se da la o parte el, care e problema?, a spus Dumitru Dumitriu, a Telekom.