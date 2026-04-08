Imagini copleșitoare la sosirea soției lui Mircea Lucescu la Arena Națională

În jurul orei 16:30, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, iar toți cei care doresc își pot lua rămas bun de la legendarul antrenor atât miercuri, până la 21:00, cât și joi, între orele 10:00 și 20:00.

În apropiere de ora 18:00, la Arena Națională a sosit și soția lui Mircea Lucescu, alături de preoții care vor oficia slujba religioasă.

Neli Lucescu a fost întâmpinată imediat de fiul său, Răzvan Lucescu, iar cei doi au petrecut vizibil emoționați câteva zeci de secunde în dreptul sicriului.