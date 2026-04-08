Imagini copleșitoare la sosirea soției lui Mircea Lucescu la Arena Națională
În jurul orei 16:30, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, iar toți cei care doresc își pot lua rămas bun de la legendarul antrenor atât miercuri, până la 21:00, cât și joi, între orele 10:00 și 20:00.
În apropiere de ora 18:00, la Arena Națională a sosit și soția lui Mircea Lucescu, alături de preoții care vor oficia slujba religioasă.
Neli Lucescu a fost întâmpinată imediat de fiul său, Răzvan Lucescu, iar cei doi au petrecut vizibil emoționați câteva zeci de secunde în dreptul sicriului.
Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu
Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind tuturor celor care l-au admirat posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu.
Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.
Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței organizatorilor, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați