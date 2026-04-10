Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"

Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, s-a numărat printre cei care i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fostul mare antrenor al clubului din Ucraina.

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a sosit cu un avion privat la București, joi după-amiază. Miliardarul a petrecut aproximativ o oră la Arena Națională, a stat de vorbă cu familia Lucescu, a ținut un discurs în fața presei, iar spre seară a ajuns la Cracovia, acolo unde Șahtior a înfruntat AZ Alkmaar în sferturile de finală din Conference League (3-0).

Rinat Ahmetov: "Neli, atât de fermecătoare și de frumoasă. Răzvan, antrenor de top cu reputație excelentă"

Pentru Rinat Ahmetov a fost prima prezență la un meci al lui Șahtior după o pauză de 12 ani. Ulterior, a vorbit cu presa ucraineană și despre vizita sa în România.

"Am fost în București pentru a-mi lua rămas bun de la Mircea Lucescu, un mare antrenor. A petrecut 12 ani la Șahtior și am câștigat o mulțime de trofee împreună.

I-am consolat familia. Neli, soția lui Mircea Lucescu, e atât de fermecătoare și frumoasă. Nu numai fizic, ci și ca spirit. 

Răzvan e un tip foarte serios. Când Mircea Lucescu avea vârsta lui Răzvan de acum, avea cu un trofeu mai puțin decât el. Răzvan e un antrenor de top cu o reputație excelentă. 

A fost o zi importantă. Știți cum e, oamenii te invită la zilele de naștere, dar la înmormântări te duci singur. Am dorit să îi aduc un omagiu și să îmi iau rămas bun de la prietenul meu", a spus Rinat Ahmetov, într-un interviu acordat pentru sport.ua la Cracovia.

Rinat Ahmetov, discurs de 10 minute la Arena Națională

"Sunt aici astăzi pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. Este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior Donețk și pentru suporterii fotbalului din Ucraina, pentru microbiștii din România și din toată lumea.

Mircea Lucescu a fost prietenul meu. Am lucrat 12 ani împreună. Am cucerit 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA. Eu îmi amintesc că Mircea Lucescu era foarte fericit când am câștigat Cupa UEFA și a purtat drapelul României. De aceea cred că toți trebuie să fiți mândri pentru că e un antrenor din România, care a reprezentat țara în alte campionate.

Alături de Mircea Lucescu am împărțit durerea și bucuria și am devenit buni prieteni. Consider că a fost un om foarte important în viața mea. Tot timpul am respectat viziunea lui Mircea Lucescu și filosofia dânsului referitoare la fotbal.

Consider că Mircea a avut o viață fericită. El nu putea să trăiască fără fotbal. Din păcate, a plecat dintre noi tot de pe terenul de fotbal.

Cea mai plăcută amintire cu Mircea Lucescu? Nici măcar o oră nu ar fi suficientă să vorbesc despre asta. Am trăit foarte multe momente fericite. De exemplu, el m-a învățat să beau vin. Până să îl cunosc pe Mircea, nici nu mă atingeam de vin, dar după meciuri am început să servim vin alb și să discutăm. Eu, la rândul meu, l-am învățat să cânte la karaoke. Nu prea îmi reușea nici mie, nici dânsului, dar încercam și cântam.

Sufletul meu este alături acum de familia Lucescu. Sunt niște persoane foarte apropiate pentru mine. Doamna Neli este o doamnă elegantă și foarte frumoasă. Toți oamenii din Ucraina care au cunoscut-o pe doamna Neli își amintesc de ea cu mult respect. 

Legat de Răzvan, cu el m-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe un drum drept în fotbal. E foarte serios și îmi amintesc că ne-a bătut cu 1-0, chiar dacă Șahtior era mai puternică în acele timpuri. Am rememorat acum cu el acel episod. Eu cred că Răzvan a luat cele mai bune calități omenești de la Mircea, cu siguranță are gene foarte bune. Sunt sigur că va ajunge în top.

În urmă cu 17 ani, Mircea Lucescu a suferit un infarct la Donețk. Am adus chirurgi de la Kiev și imediat l-au operat. Toată noaptea am umblat în jurul spitalului de emoție și de stres. Când Mircea și-a revenit după acea intervenție chirurgicală, am mers la patul lui și a fost un moment memorabil pentru mine. De asemenea, dacă vă mai amintiți, eu am fost la București și după acel accident cu tramvaiul", a spus Rinat Ahmetov, joi, la Arena Națională

