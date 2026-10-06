S-a decis viitorul lui Gică Hagi la echipa națională: „Va veni la Federație pentru asta”

S-a decis viitorul lui Gică Hagi la echipa națională: „Va veni la Federație pentru asta” Nationala
SPORT.RO
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Viitorul lui Gică Hagi a fost hotărât în cadrul FRF.

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Gică Hagi a pierdut al patrulea meci oficial pe banca echipei naționale a României de la revenirea sa în postura de selecționer.

România a cedat și în meciul cu Suedia, scor 0-1, într-un meci disputat pe teren propriu, din runda a 4-a din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

Mihai Stoichiță a clarificat totul! Ce se întâmplă cu Gică Hagi după cele patru înfrângeri

Oficialul FRF a fost întrebat a doua zi după meciul cu Suedia dacă va avea loc o discuție cu Gică Hagi în cursul zilei de marți, dar Mihai Stoichiță a infirmat acest lucru.

Actualul director tehnic al Federației Române de Fotbal a clarificat faptul că Gică Hagi este susținut în continuare și va rămâne selecționerul echipei naționale a României.

(n.r. Așteptați discuția cu domnul Hagi, ce se mai întâmplă?) Ce discuție? Nu avem niciun fel de discuție cu domnul Hagi, el va veni la Federație după cele două zile în care o să stea să se odihnească și el. 

După care, împreună cu staff-ul lui o să facă o analiză la ce a fost, strategia pentru viitoarea fereastră și cam atât. Ce fel de discuție să fie cu Federația. Hagi este în continuare antrenorul echipei naționale a României”, a spus Mihai Stoichiță, a doua zi după meciul pierdut cu Suedia.

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Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.

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