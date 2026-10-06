S-a decis viitorul lui Gică Hagi la echipa națională: „Va veni la Federație pentru asta”

Gică Hagi a pierdut al patrulea meci oficial pe banca echipei naționale a României de la revenirea sa în postura de selecționer.

România a cedat și în meciul cu Suedia, scor 0-1, într-un meci disputat pe teren propriu, din runda a 4-a din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

Mihai Stoichiță a clarificat totul! Ce se întâmplă cu Gică Hagi după cele patru înfrângeri

Oficialul FRF a fost întrebat a doua zi după meciul cu Suedia dacă va avea loc o discuție cu Gică Hagi în cursul zilei de marți, dar Mihai Stoichiță a infirmat acest lucru.

Actualul director tehnic al Federației Române de Fotbal a clarificat faptul că Gică Hagi este susținut în continuare și va rămâne selecționerul echipei naționale a României.

„(n.r. Așteptați discuția cu domnul Hagi, ce se mai întâmplă?) Ce discuție? Nu avem niciun fel de discuție cu domnul Hagi, el va veni la Federație după cele două zile în care o să stea să se odihnească și el.

După care, împreună cu staff-ul lui o să facă o analiză la ce a fost, strategia pentru viitoarea fereastră și cam atât. Ce fel de discuție să fie cu Federația. Hagi este în continuare antrenorul echipei naționale a României”, a spus Mihai Stoichiță, a doua zi după meciul pierdut cu Suedia.

