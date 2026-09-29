Cu o garnitură de start schimbată aproape în totalitate față de meciul de la Stockholm, România a început cum nu se putea mai rău pe Arena Națională și a încasat nu mai puțin de trei goluri în prima repriză. Lucrurile nu s-au schimbat nici în partea secundă, pentru că ”tricolorii” nu au putut întoarce rezultatul, astfel că Bosnia a plecat cu toate cele trei puncte de la București.

Gică Hagi va continua la naționala României

La conferința de presă de după meciul de pe Arena Națională, Gică Hagi (61 de ani) a avut un nou discurs-manifest, la finalul căruia a pus sub semnul întrebării viitorul său ca selecționer la naționala României.

”Regele” a spus că va avea o discuție cu oficialii FRF în cursul zilei de marți. Din câte se pare, apele s-au liniștit, iar Hagi va continua la națională, spune Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

„S-a calmat de aseară și continuă”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Golazo.ro. Pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

Declarațiile lui Gică Hagi

„Cu mine, fără mine, România trebuie să facă rezultate. Să obțină calificări! (Ce înseamnă acest lucru? Vă gândiți să plecați?) Nu vreau să speculăm! Lăsați-mă să dorm o noapte!

Apoi o să vă zic, eu am avut mereu o relație bună cu voi și din când în când vin și spun lucruri. Planificarea a fost proastă! Eu n-am trecut examenul. Vedem ce se întâmplă”, a spus Gică Hagi la conferința de presă susținută la finalul meciului cu Bosnia.

Jucătorii folosiți de România contra Suediei:

Ionuț Radu - Andrei Rațiu, Virgil Ghiță, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu - Tudor Băluță (Vladimir Screciu) - Ianis Hagi (Florin Tănase), Răzvan Marin (Nicolae Stanciu), Dennis Man (Vlad Dragomir) - Louis Munteanu (Valentin Mihăilă)

Jucătorii folosiți de România contra Bosniei: