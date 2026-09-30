”Tricolorii” mici erau obligați să câștige la o diferență de trei goluri pentru a avea avantajul meciurilor directe în caz de egalitate de puncte cu Finlanda, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Nordicii au câștigat din nou, cu același scor din tur, și sunt siguri de calificarea la baraj.

România a ratat, astfel, orice șansă la calificare, iar acum se pregătește pentru ultimul meci din aceste preliminarii, cu liderul Spania, programat marți, 6 septembrie, pe PRO ARENA și VOYO.

Mihai Stoichiță: ”Ce să explic? Ce au făcut ăia?”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, s-a arătat extrem de supărat după rezultatul de la Târgoviște și nu a vrut să dialogheze cu reporterii. Înainte de a se urca în mașină, oficialul a spus, totuși, câteva cuvinte.

„Ce să explic? Ce au făcut ăia? Ce să explic? Întrebați-i pe ăia care au fost pe teren. Pa!”, a spus Mihai Stoichiță.

Pentru România U21, acesta este primul turneu final ratat după nouă ani. Utima oară a fost la EURO 2017, care a fost găzduit de Polonia. În ultimele trei ediții al Europeanului de tineret, România a fost eliminată în faza grupelor.

Lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile României U21:

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara); Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);

Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari); Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);

Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB); Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).

VIDEO - REZUMATUL partidei România U21 - Finlanda U21 0-2