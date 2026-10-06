Dorinel Munteanu a dat verdictul despre Gică Hagi: „Nu mă miră”. Declarație surprinzătoare despre Juri Cisotti

Dorinel Munteanu a susținut despre mijlocașul FCSB-ului că i-a fost ca propriul copil, însă nu are valoarea necesară pentru a evolua pentru naționala României.

„Neamțul” a surprins cu privire la potențiala naturalizare a lui Juri Cisotti, pe care l-a pregătit la Oțelul Galați, pentru prima reprezentativă.

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Munteanu: „Juri a fost ca și copilul meu, dar nu este de echipa națională”

„Hagi trebuie să rămână, sunt convins de asta. Noi am tot reconstruit naționala din mers, obținând doar calificarea la European, în rest am dat numai rateuri. O reconstrucție se face plecând de la zero.

Cred că Gică, deși a „sacrificat” această competiție, și-a dat seama ce e de făcut. Avem jucători talentați, trebuie schimbată mentalitatea. Lucrez mult cu jucătorii români și sunt carențe mari. Cred că ceea ce vor Hagi și FRF e să reconstruiască naționala de la zero.

Vom suferi, dar sunt convins că va face treabă bună. Este un moment greu, poate cel mai greu al fotbalului românesc, dar nu mă miră. Să ne uităm în jur la ce rezultate sunt în cupele europene. Nu miră pe nimeni aceste rezultate, trebuie să fim alături de el.

Nu putem să condamnăm optimismul unei persoane. Și eu am spus, după investirea lui, și se vorbea de 12 puncte, am zis să ne mulțumim cu 6. El avea ideile lui, nu știa ce e acolo, dar sunt sigur că își dă refresh acum. Situația este diferită de ce credea el.

Eu am văzut calitate la unii din jucătorii noi, nu cei vechi. Nu poți să faci reconstrucție cu jucători care în ultimii ani au obținut doar 20% din rezultatele posibile.

(n.r.- despre Cisotti la naționala României) Juri a fost ca și copilul meu, l-am promovat, a confirmat și la FCSB, dar nu este de echipa națională”, a declarat Dorinel Munteanu, în prezent antrenor la ACSM Reșița, conform sptfm.ro.