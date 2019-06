GERMANIA - SERBIA 3-0 LIVE, la EURO U21 | Germania poate face pasul catre calificarea in semifinale, sarbii lui Jovic vor sa razbune debutul cu infrangere

Urmarim si comentam impreuna Germania - Serbia, de la EURO U21, LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

GERMANIA - SERBIA 3-0 LIVE

Fazele meciului



Min 36 - GOOOL Germania | Acelasi Waldschimdt face dubla, iar sarbii sunt la pamant. Luka Jovic a fost invizibil pana acum

Min - GOOOL Germania | Faza simpla si rapida a nemtilor! Neuhaus recupereaza, il lanseaza pe Richter, iar marcatorul primului gol ii paseaza in fata portii lui Waldschimdt. Acesta din urma marcheaza cu latul

Min 16 - GOOOL Germania | Ricther deschide scorul si ajunge la 3 reusite la acest turneu final

Echipele de start



Meci INFO

Germania a debutat la EURO cu o victorie 3-1 in fata Danemarcei, in timp ce sarbii au pierdut cu 0-2 in fata Austriei.

Astazi, Danemarca a complicat situatia in grupa, dupa ce a invins cu 3-1 Austria.

Clasamentul actualizat al Grupei B



1. Germania - 3p

2. Danemarca - 3p

3. Austria - 3p

4. Serbia - 0p

*Danemarca si Austria au jucat cate 2 meciuri, iar Germania si Serbia cate 1