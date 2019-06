ROMANIA LA EURO U21 | Unde va antrena Mirel Radoi dupa turneul final! "In diferent de ce se va intampla aici, lucrul asta este sigur"

Romania intalneste Anglia vineri, de la 19:30, in cel de-al doilea meci de la EURO U21. Nationala de tineret are 3 puncte, dupa victoria 4-1 impotriva Croatiei.

Echipa nationala de tineret U21 isi continua vineri parcursul la Campionatul European. Cu 3 puncte, gratie victoriei cu 4-1 in fata Croatiei, Romania intalneste vineri, de la 19:30, selectionata Angliei. Mirel Radoi isi incurajeaza fotbalistii si spune: "Egalul nu este indeajuns! Trebuie sa vrem victoria".

Mirel Radoi: "Raman la U21 indiferent de ce se va intampla la acest EURO"



Mirel Radoi, selectionerul Romaniei U21, a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa. El a fost intrebat daca va parasi nationala de tineret dupa turneul final, in cazul in care va primi o propunere tentanta. Radoi spune ca va ramane si pentru urmatoarea campanie de calificare.



"In momentul in care noi am negociat, nu am vorbit clar despre vreo clauza legata de parcursul la acest turneu final. Indiferent de ce se va intampla aici, daca vom pierde celelalte meciuri, Doamne fereste, sau daca vom castiga EURO, eu voi fi prezent si la urmatoarea campanie", a spus Mirel Radoi.