ATENTIE! Romania-Anglia la Euro U21 va fi arbitrat de un POLITIST suedez! Aminitre amara pentru romani cu el la centru

Romania-Anglia se disputa vineri, la ora 19:30.

Dupa ce Romania a invins Croatia la Euro U21 in primul meci, tricolorii mici vor disputa a doua partida din cadrul grupei C impotriva Angliei, iar partida de pe Dino Manuzzi din Cesena va fi arbitrata de sueduzul Andreas Ekberg, ajutat de conationalii sai Stefan Hallberg și Mehmet Culum. Al patrulea oficial este Orel Grinfeld din Israel, iar arbitrii VAR sunt portughezii Joao Pinheiro si Luis Godinho.

Andreas Ekberg este ofiter de politie, are 34 de ani si a devenit arbitru FIFA in 2013. La acest Campionat European a condus pana acum Serbia-Austria 0-2, partida in care a acordat 6 cartonase galbene si 1 cartonas rosu. Avem o singura amintire cu el la centru cand vine vorba de echipe romanesti, si una amara: Dudelange – CFR Cluj 2-0!

Romania-Anglia la Euro U21 este vineri de la ora 19:30 si va fi in format livetext pe www.sport.ro si aplicatia sport.ro