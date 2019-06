ROMANIA LA EURO U21 | "Pe teren, Gica Hagi nu e tatal meu! E antrenorul meu". Ianis Hagi, interviu pentru UEFA dupa debutul de senzatie de la EURO

Ianis Hagi a marcat un gol la debutul la EURO U21, in victoria Romaniei cu 4-1 in fata Croatiei.

Romania a debutat cu o victorie de senzatie la EURO U21. Nationala de tineret a invins cu 4-1 reprezentativa similara a Croatiei. Puscas, Ianis Hagi, Tudor Baluta si Adi Petre au marcat. Ianis Hagi a dat un gol si a lovit si bara o data. El a vorbit intr-un interviu acordat celor de la UEFA.

Ianis Hagi: "Pe teren, Gica Hagi e antrenorul meu! Cand gresesc, sunt tratat ca orice alt jucator



Ianis Hagi a vorbit despre meciul castigat impotriva Croatiei, dar si despre "ce inseamna sa fii fiul lui Gica Hagi".

"E foarte important ca am debutat cu o victorie, cu dreptul cum s-ar spune. Stiam ca intalnim o echipa puternica, cu fotbalisti de mare calitate, dar noi formam un colectiv foarte bun si suntem o forta in atac. Avem jucatori foarte rapizi, tehnici, am reusit sa scoatem ce ne-am propus din acest meci.



Sunt primele puncte obtinute de Romania la un astfel de turneu final, stadionul a fost plin cu romani, deci este ceva fantastic pentru noi.

Contra Angliei va fi foarte dificil. Stim ca au o echipa puternica, stim la ce sa ne astpetam. Dar suntem aici pentru ca meritam, suntem intre cei mai buni si vom da totul pentru a arata ca ne putem bate de la egal la egal cu oricine", a spus Ianis Hagi.

Ianis a mai vorbit despre relatia pe care o are cu tatal sau.

"Avem o relatie antrenor-jucator atunci cand suntem pe terenul de fotbal. Cand sunt la echipa de club, la antrenament sau pe teren in timpul unui meci, este o relatie antrenor-jucator, iar eu trebuie sa fac exact asa cum mi se spune. Cand gresesc, sufar consecintele la fel ca oricare alt fotbalist.



Sigur ca vorbesc cu el inaintea meciurilor si dupa ele. In afara terenului avem o relatie normala tata-fiu. Nu vorbesc doar cu el despre fotbal, dar cu toata familia. El ma ajuta foarte mult, se uita foarte mult la fotbal, cunoaste toti adversarii, imi spune diverse lucruri. Dar in mare parte stiu ce trebuie sa fac", a mai spus Ianis.