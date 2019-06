DANEMARCA - AUSTRIA 3-1, la EURO U21 | Grupa B se complica dupa victoria danezilor! Austria a ratat penalty la 1-1. Fazele meciului

Urmarim si comentam impreuna Danemarca U21 - Austria U21, meci de la EURO de tineret.

DANEMARCA - AUSTRIA 3-1

Fazele meciului



Min 90+2 - GOOOL Danemarca | Intrat pe parcurs, Olsen inchide tabela. Danemarca invinge Austria

Min 77 - GOOOL Danemarca | Fundasul stanga Maehle este eroul danezilor. El reuseste dubla cu o reluare cu genunchiul

Min 72 - PENALTY RATAT AUSTRIA | Horvath obtine un penalty, iar Baumgartner executa! Portarul danez Iversen se intinde si scoate de langa bara!

Min 69 - GOL ANULAT DANEMARCA | Bruun Larsen scapa spre poarta si inscrie, dar tusierul a semnalizat un ofsaid la atacantul danez

Min 46 - GOOOL Austria | Austriecii egaleaza la prima faza a reprizei secunde, dupa un corner. Lienhart a venit la coltul scurt si a deviat cu capul, iar mingea s-a dus printre picioarele portarului danez Iversen

Pauza

Min 33 - GOOOL Danemarca | Maehle patrunde pe partea stanga, intoarce un adversar si trimite o scarita peste portarul Austriei

Echipele de start



Danemarca si Austria se intalnesc in cea de-a doua etapa a grupei B de la EURO U21. Danezii au debutat cu o infrangere in fata Germaniei, scor 1-3, in timp ce austriecii au batut cu 2-0 Serbia.



Clasamentul grupei B



1. Germania - 3p (golaveraj 3-1)

2. Austria - 3p (2-0)

3. Danemarca - 0p (1-3)

4. Serbia - 0p (0-2)