În luna iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, în Georgia, la Tbilisi, și la București, cu Țara Galilor:

Marți, 2 iunie, ora 20:00: Georgia – ROMÂNIA (Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”)

(Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”) Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Țara Galilor (București, Stadion Steaua)

Biletele pentru meciul cu Țara Galilor, primul pe teren propriu cu noul selecționer Gheorghe Hagi, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de vineri, 15 mai, ora 12:00. La fel ca în trecut, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF.

Prețul biletelor și reducerile speciale pentru copii

Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Condiția pentru a comanda cinci bilete

Comenzile pot include maximum patru bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la cinci bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON, informează frf.ro.