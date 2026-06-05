Amicalul cu Țara Galilor vine la patru zile după remiza înregistrată de România în partida cu Georgia, de la Tbilisi (1-1). Atunci, Gică Hagi a avut un lot de 23, în timp ce 9 jucători au rămas la Mogoșoaia pentru a se pregăti înaintea duelului cu Țara Galilor.

Gică Hagi: "La amicalul cu Țara Galilor vor apăra Hindrich și Târnovanu"

Cu un lot modificat serios, selecționerul Gică Hagi a anunțat înaintea meciului cu Țara Galilor că România va miza pe un nou portar.

"Vor juca Hindrich şi Târnovanu, 45 cu 45", a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Astfel, Marian Aioani trece pe banca de rezerve. Portarul de la Rapid a gafat la unicul gol marcat de Georgia (1-1), aceasta fiind a doua greșeală consecutivă la echipa națională, după cea din amicalul cu Slovacia (0-2).

La partida cu Georgia, Aioani a fost titular și a fost înlocuit în minutul 63 cu Otto Hindrich, portarul de la Legia Varșovia.

Toată echipa României va fi schimbată

La conferința de presă premergătoare jocului, Gică Hagi a anunțat că va alinia un prim 11 complet diferit față de cel din Georgia. Selecționerul României a făcut și o caracterizare echipei galeze.

"Sperăm ca și mâine să facem un joc bun, așa cum prima echipă care a jucat în Georgia a făcut un meci destul de bun. Atitudinea lor a fost bună, ritmul a fost bun. Fiecare a dat tot ce a putut.

Am planificat să facem foarte multe schimbări. La meciul cu Țara Galilor suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv. Trebuie să fim foarte atenți la aspectul ăsta. E o echipă căreia îi place să construiască. O să fie un meci bun, foarte interesant. Sperăm să câștigăm și să îi facem fericiți pe fani.

Vom juca cu o altă echipă, total nouă. Sunt și cei care au jucat mai puțin în Georgia, vor fi și ei. În ultimele zile am dat drumul unui grup de jucători care a jucat mult în Georgia. Mai avem 3 jucători care azi nu sunt sută la sută și am păstrat numai jucătorii sută la sută.

Îmi pare rău pentru cei care au fost cu mine două zile și nu sunt pe teren, dar asta, e trebuie să ne adaptăm al situația care e - sfârșit de campionat, oboseală. La meci trebuie să arătăm foarte bine, să fim conectați, să avem determinare și să încercăm să dictăm ritmul și intensitatea", a spus Hagi.

Cum a arătat primul 11 al României la meciul cu Georgia: Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Screciu, R. Marin, Moruțan, Hagi, Mihăilă - Coman

Cum arată lotul României pentru partida cu Țara Galilor

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

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