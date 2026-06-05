Amicalul cu Țara Galilor vine la patru zile după remiza înregistrată de România în partida cu Georgia, de la Tbilisi (1-1). Atunci, Gică Hagi a avut un lot de 23, în timp ce 9 jucători au rămas la Mogoșoaia pentru a se pregăti înaintea duelului cu Țara Galilor.

7 jucători, inclusiv Drăgușin, Ianis Hagi și Florin Tănase, OUT de la România - Țara Galilor

FRF a anunțat, vineri, că 7 jucători au părăsit deja cantonamentul naționalei și nu vor fi în lot pentru partida cu Țara Galilor: Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase.

Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Ghiță, Mihăilă și Cicâldău au jucat în amicalul cu Georgia. În schimb, Florin Tănase nu a făcut deplasarea la Tbilisi și nu va juca nici sâmbătă din cauza unei accidentări.

"Încă de la sosirea în cantonamentul de la Mogoșoaia, Tănase a acuzat mici probleme medicale și, deși s-a sperat că va fi recuperat, s-a decis menajarea acestuia la meciul cu Tara Galilor", a transmis FRF.

Cum arată lotul României pentru partida cu Țara Galilor

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

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