ROMANIA - NORVEGIA | Romania nu e sigura de calificare nici cu o victorie cu Suedia! Cum mergem la EURO | CALCULE COMPLETE

Romania a fost pe locul 2 in grupa pentru doar 4 minute. "Tricolorii" au fost egalati dramatic in minutul 90+2, iar echipa lui Contra a picat din nou pe locul 3 dupa ce Suedia - Spania s-a terminat 1-1.

Pentru a urca pe locul 2, Romania trebuie sa castige meciul cu Suedia cu un rezultat mai bun decat 2-1 si sa obtina un egal cu Spania. Sau, "tricolorii" se mai pot califica daca inving Suedia la orice scor si castiga si in Spania.

Norvegia este iesita din cursa in acest moment, dupa 1-1 cu Arena Nationala. Norvegienii pot, in cel mai bun caz, sa termine la egalitate cu Romania, iar in acest caz suntem avantajati de rezultatele directe: 2-2 in tur si 1-1 acum.