ROMANIA - NORVEGIA, 21:45, IN DIRECT la ProTV: Mihai Bobonete si Florin Calinescu comenteaza meciul de totul sau nimic al nationalei pe www.sport.ro!

Romania - Norvegia e diseara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV. Urmarim si comentam tot ce se intampla inaintea, in timpul si dupa meciul de pe National Arena pe www.sport.ro

Romania are in fata un meci de totul sau nimic. Echipa nationala este obligata sa invinga Norvegia pe teren propriu, intr-un meci care se va disputa cu 30.000 de copii in tribune, pentru a mai putea spera la calificarea la turneul final al EURO 2020. Meciul este programat diseara, de la 21:45, pe National Arena si va fi transmis IN DIRECT de ProTV. Toate reactiile, precum si rezumatele celorlalte partide din preliminariile EURO vor fi apoi la PRO X.

Mihai Bobonete si Florin Calinescu comenteaza Romania - Norvegia pe www.sport.ro

Actorii Mihai Bobonete si Florin Calinescu vor comenta partida decisiva a Romaniei pentru calificarea la EURO 2020 pe www.sport.ro si pe Facebook/Sport.ro. Diseara, de la 21:45, suporterii echipei nationale vor putea urmari duelul si pe site-ul Sport.ro

Romania - Norvegia se joaca cu 30.000 copii in tribune

Romania a fost sanctionata pentru scandarile suporterilor de la meciul cu Spania. Regulamentul UEFA prevedere insa ca o Federatie in stare de suspendare poate aduce la meci copii cu varste de pana in 14 ani. Federatia Romana de Fotbal s-a mobilizat si anunta ca la ora jocului pe stadion vor fi peste 30.000 de copii sositi la Bucuresti din toata tara.