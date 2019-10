ROMANIA - NORVEGIA, 21:45, IN DIRECT la PRO TV | Romania NOUA! Ce medie de varsta a ajuns sa aiba nationala sub Contra si cum stau norvegienii

Romania - Norvegia se joaca marti, 15 octombrie, de la 21.45, in direct la Pro TV.

In ultimii 10 ani, aflati sub presiunea rezultatelor, selectionerii Romaniei (Razvan Lucescu, Victor Piturca, Anghel Iordanescu, Christoph Daum) au preferat sa convoace jucatori maturi si putini fotbalisti au fost aruncati in lupta direct de la nationala de tineret sau imediat dupa ce nu au mai fost eligibili de convocare pentru echipa U21.

In mandatul lui Cosmin Contra, situatia s-a schimbat. Dupa convocarea regulata a unor jucatori care au participat cu echipa U21 la Campionatul European din aceasta vara (Radu, Nedelcearu, Rus, Hagi, Cicaldau, Coman, Puscas), dar si dupa impunerea lui Razvan Marin si Alexandru Mitrita ca oameni de baza ai lotului Romaniei, media de varsta a scazut destul de mult, pana la 26,6 ani, pentru jucatorii convocati pentru meciul cu Norvegia. Pe langa acestia, Florin Stefan, Cristian Manea, Alexandru Pascanu, Tudor Baluta, Dennis Man sau Andrei Ivan sunt si ei in antecamera echipei nationale de seniori.

Cei mai in varsta fotbalisti din lotul actual al lui Cosmin Contra sunt Tatarusanu si Deac (33 ani si 8 luni), in timp ce mezinul echipei este Ianis Hagi (20 ani si 258 zile). Norvegia are o medie de varsta putin mai mica (26,5 ani), ei avand in lot doar trei jucatori trecuti de 30 de ani, spre deosebire de Romania, care are cinci in aceasta situatie.

Lotul Romaniei pentru meciul cu Norvegia (medie de varsta - 26,6 ani)

Portari (29,4 ani)

Ciprian Tatarusanu – 33 ani si 8 luni

Florin Nita – 32 ani si 3 luni

Andrei Radu – 22 ani si 5 luni

Fundasi (26 ani)

Romario Benzar – 27 ani si 7 luni

Alin Tosca – 27 ani si 7 luni

Nicusor Bancu – 27 ani si 1 luna

Ionut Nedelcearu – 23 ani si 6 luni

Adrian Rus – 23 ani si 7 luni

Iulian Cristea – 25 ani si 3 luni

Andrei Burca – 26 ani si 6 luni

Vasile Mogos – 27 ani

Mijlocasi (26 ani)

Nicolae Stanciu – 26 ani si 5 luni

Ciprian Deac – 33 ani si 8 luni

Razvan Marin – 23 ani si 5 luni

Paul Anton – 28 ani si 5 luni

Alexandru Mitrita – 24 ani si 8 luni

Ianis Hagi – 21 ani

Alexandru Cicaldau – 22 ani 3 luni

Florinel Coman – 21 ani si 6 luni

Mihai Bordeianu – 27 ani si 11 luni

Dan Nistor – 31 ani si 5 luni

Atacanti (27,6 ani)

Claudiu Keseru – 32 ani si 10 luni

Florin Andone – 26 ani si 6 luni

George Puscas – 23 ani si 6 luni