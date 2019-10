"Putem sa si pierdem. Trebuie sa gandim si de maniera asta", Victor Piturca ii da sfaturi lui Contra inainte de Romania - Norvegia

Romania - Norvegia se joaca marti, 15 octombrie, de la 21.45, in direct la Pro TV.

Victor Piturca a vorbit la Telekom despre meciul din aceasta seara pe care nationala Romaniei il joaca impotriva Norvegiei. Fostul selectioner este de parere ca ne asteapta trei meciuri infernale si ne va fi imposibil sa luam toate punctele puse in joc:

Victor Piturca: "Putem sa si pierdem. Trebuie sa gandim si de maniera asta"

"Sper sa castigam si ma gandesc ca poate si un rezultat de egalitate ne tine, dar depinzand de rezultatul Suediei cu Spania. Programul acestor ultime 3 jocuri este unul infernal. Foarte greu, foarte dificil. E poate aproape imposibil sa castigi toate punctele puse in joc.

Daca tu pierzi si Suedia bate sansele se dimuneaza dramatic. Eu vad un joc bun din partea jucatorilor nostri. Depinde de foarte mult de strategia pe care o aborda Contra. Stim cu totii ca si norvegienii au nevoie de victorie.

Am incredere in jucatori ca vor da absolut totul. Vad ca se exagereaza in presa ca va fi catastrofa daca... Putem sa si pierdem. Trebuie sa gandim si de maniera asta pentru a-i face pe jucatori sa fie putin mai relaxati. Sa nu cadem in partea cealalta ca daca o sa pierdem va fi catastrofa pentru noi si se rastoarna pamantul pe noi", a spus fostul selectioner.

Piturca il contrazice pe Mitrita: "Nu suntem nici noi chiar o echipa de mingicari"

"Am vazut declaratia lui Mitrita. Sa o spunem pe aia dreapta, nu suntem nici noi chiar o echipa de mingicari. El e mai mingicar ca multi dintre colegii lui. Ar fi bine sa jucam astazi in devieri, dintr-o bucata, un-doiuri, sa marcam goluri. Norvegienii si ei stiu jocul si au un atuu, forta care le e superioara", a mai spus Piturca.

Victor Piturca a vorbit despre situatia lui Cosmin Contra: "Daca va castiga vom uita cu totii"

"E un semn de intrebare in momentul cand ai un singur punct si am vazut ca s-au facut analize in sensul asta, ca Contra nu ar fi castigat prea multe meciuri cu adversari importanti. Dar cel mai important adversar acum este, in seara asta. Daca va castiga vom uita cu totii si ne vom gandi la meciul cu Suedia. Care s-ar disputa care pe care daca vom reusi sa castigam", a incheiat Piturca.